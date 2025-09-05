Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

05 вересня 2025, 18:36

У Кремлі гарантують Зеленському безпеку під час візиту до Москви

Володимир Путін Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін під час пленарного засідання Східного економічного форуму заявив, що готовий гарантувати повну безпеку президенту України Володимиру Зеленському у разі його приїзду до Москви для переговорів.

Трансляція виступу велася російськими телеканалами. «Українська сторона хоче цієї зустрічі та пропонує цю зустріч. Будь ласка, приїжджайте, ми точно повністю забезпечимо умови для роботи та безпеку. Гарантія 100%», — наголосив Путін.

Нагадаємо, президент Франції озвучив рішення 35 країн щодо війни в Україні.

