Зеленський зустрівся з Фіцо і відкрив ділянку євроколії «Ужгород—Чоп»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та взяв участь у відкритті ділянки євроколії «Ужгород — Чоп».



«Це була змістовна розмова із главою уряду Словаччини. Ми обговорили ключові питання, які важливі як для України, так і для самої Словаччини», — зазначив Зеленський.



За його словами, він поінформував Фіцо про свою нещодавню бесіду з президентом США Дональдом Трампом, а також про контакти з лідерами країн коаліції, які підтримують зусилля України щодо забезпечення миру та безпеки. «Словаччина не залишиться осторонь», — додав Зеленський.



Окрема увага приділялася питанням енергетичної незалежності Європи. «У російської нафти, як і у російського газу, немає майбутнього», — підкреслив президент.



Словаччина, за словами Зеленського, підтримує курс України на вступ до Євросоюзу. Обидва лідери також погодилися, що Україна та Молдова мають продовжувати спільний рух до членства в ЄС. Важливим напрямком залишається розвиток двостороннього співробітництва в економіці, енергетиці та інфраструктурі.



Також сьогодні в Ужгороді відбулося відкриття нової залізничної ділянки європейської колії «Ужгород-Чоп». Завдяки цьому проекту місто отримало пряме залізничне сполучення з Братиславою, Кошице, Будапештом та Віднем.



У планах — продовження будівництва євроколії до Львова та розвиток інших напрямків міжнародного залізничного сполучення.

