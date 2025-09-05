На Майдані протестують проти законопроєкту про покарання для військових

Протест на майдані. Фото: УП

У п'ятницю на Майдані Незалежності у Києві проходить акція протесту проти законопроєкту, який посилює кримінальну відповідальність для військових за непокору. Про це повідомляє «Українська правда».



Учасники акції скандували: «Служба – не рабство!».

Ветеранка російсько-української війни Аліна Сарнатська озвучила вимоги до влади. Серед них:

Ухвалення закону про військового омбудсмена.

Відмова від підтримки законопроєкту №13452.



Скасування норм закону №8271, ухваленого у 2022 році.

Нагадаємо, нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт №13260, який повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини. Документ набрав 277 голосів «за».