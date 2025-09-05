Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

На Майдані протестують проти законопроєкту про покарання для військових

05 вересня 2025, 22:22

На Майдані протестують проти законопроєкту про покарання для військових

Протест на майдані. Фото: УП Протест на майдані. Фото: УП

У п'ятницю на Майдані Незалежності у Києві проходить акція протесту проти законопроєкту, який посилює кримінальну відповідальність для військових за непокору. Про це повідомляє «Українська правда».

Учасники акції скандували: «Служба – не рабство!».

Ветеранка російсько-української війни Аліна Сарнатська озвучила вимоги до влади. Серед них:

Ухвалення закону про військового омбудсмена.

Відмова від підтримки законопроєкту №13452.

Скасування норм закону №8271, ухваленого у 2022 році.

Протест на майдані. Фото: УП Протест на майдані. Фото: УП

Протест на майдані. Фото: УП Протест на майдані. Фото: УП

Протест на майдані. Фото: УП Протест на майдані. Фото: УП

Протест на майдані. Фото: УП Протест на майдані. Фото: УП

Нагадаємо, нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт №13260, який повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини. Документ набрав 277 голосів «за».

ТЕГИ

Місця
Київ Майдан
Інше
Протести військові
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:36
Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
18:04
Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
15:30
«Жовта стрічка»: проблеми з паливом на ТОТ лише посилюються
13:13
Росія на ТОТ вилучає антени: мешканці ловлять сигнал вночі
11:43
В угрупуванні «ДНР» звільнили з посади «міністра» спорту та туризму
11:05
Росія практично повністю зупинила показове відновлення в окупованому Рубіжному – ОВА
22:41
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників
21:10
Генпрокуратура України розслідує тортури та пограбування з боку «Ахмата» в окупованому Херсоні
16:48
Гауляйтер Сальдо боїться приїжджати в окуповану Херсонщину
13:43
Дрон вразив АГЗС у Тарасівці на окупованій Херсонщині
11:11
На окупованій Херсонщині та Запоріжжі немає вакцини від сказу
10:56
Окупанти залишають людей без зв'язку на Донбасі
08:30
«АТЕШ» фіксує перекидання техніки окупантів із Луганська на Запорізький напрямок
17:32
В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу
17:06
Лавров вимагає від світу визнати російську окупацію українських територій
13:47
Плотницький не сидить у в'язниці, а літає до Туреччини: ЗМІ дізналися, як живе колишній голова «ЛНР» у Росії
13:13
В окупованому Сіверськодонецьку через відсутність пального скоротили рух маршруток
13:13
На окупованій Луганщині годинні черги за пальним
09:39
Окупанти готують бойових медиків у коледжі Генічеська
09:11
На окупованій Луганщині у дитсадках стане обов'язковою російська пропаганда – ОВА
усі новини
22:55
Найзапекліші бої йдуть під Покровськом та Новопавлівкою
22:22
На Майдані протестують проти законопроєкту про покарання для військових
21:50
Москва готує вирішальну битву за Донбас
21:17
Зеленський зустрівся з Фіцо і відкрив ділянку євроколії «Ужгород—Чоп»
20:36
Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
19:49
РФ атакувала пасажирський автобус на трасі «Слов'янськ—Ізюм»
18:36
У Кремлі гарантують Зеленському безпеку під час візиту до Москви
18:04
Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
16:45
ССО вдарили по позиціях двох дивізіонів ЗРК С-400 у Калузькій області: уражений пункт управління
16:14
Мерц: Європа залежить від США у врегулюванні конфлікту в Україні
16:13
СБУ атакувала склад боєприпасів та безпілотників поблизу окупованого Луганська: сталися детонація та пожежа
16:02
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» чоловіку, якого окупанти обвинувачують у «шпигунстві» для спецслужб України
15:59
Російський солдат у Торському благає командування про воду
15:30
«Жовта стрічка»: проблеми з паливом на ТОТ лише посилюються
15:02
Російська авіація масовано атакувала Костянтинівку: у місті значні руйнування
15:00
Перша група донеччан завершила курс бойової підготовки в Дніпрі
14:55
Іноземні війська в Україні «стануть законною ціллю» — Путін
14:46
Російські війська просунулися у Дніпропетровській та Харківській областях – DeepState
14:27
РФ випустила 4 ракети й КАБи по 3 бійцях ЗСУ, але не влучила
13:30
Рятувальники евакуювали ще 5 мешканців прифронтової Костянтинівки
усі новини
ВІДЕО
Скріншот відео: «Новини Донбасу» Москва готує вирішальну битву за Донбас
05 вересня, 21:50
Володимир Зеленський та Роберт Фіцо. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official Зеленський зустрівся з Фіцо і відкрив ділянку євроколії «Ужгород—Чоп»
05 вересня, 21:17
Запорізька АЕС Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
05 вересня, 20:36
Скріншот відео з місця подій кореспондента «Новини Донбасу» РФ атакувала пасажирський автобус на трасі «Слов'янськ—Ізюм»
05 вересня, 19:49
Псевдосуд «ЛНР» засудив громадянку України Ліну Смирнову на 16 років колонії за «шпигунство». Скріншот Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
05 вересня, 18:04
Засуджений окупантами Артем Матвєєв. Фото: кадр із відео «Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» чоловіку, якого окупанти обвинувачують у «шпигунстві» для спецслужб України
05 вересня, 16:02
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір