Найзапекліші бої йдуть під Покровськом та Новопавлівкою

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ситуацію на найгарячіших точках лінії фронту. На Лиманському напрямку російські війська 15 разів атакували позиції Сил оборони в районах Андріївки, Дружелюбівки, Колодязів, Дробишево, а також у бік Ольгівки та Шандриголового. Бої продовжуються на двох ділянках.

На Сіверському напрямку ворог провів 12 штурмів біля Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки та Виїмки, а також у напрямку Діброви. Усі атаки були відбиті.

На Краматорському напрямку у районі Ступочек українські бійці зупинили дві атаки.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів намагалися прорвати оборону у Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Усі штурми провалилися.

Найнапруженіша ситуація — на Покровському напрямку. З початку доби зафіксовано 38 атак. Бої йшли у Шахового, Никанорівки, Родинського, Новоекономічного, Маяка, Рубіжного, Сухого Яру, Шевченка, Проміня, Покровська, Котліного, Удачного, Дачного, а також у напрямку Філії та Новопавлівки. Нині там тривають чотири бої.

За даними Генштабу, на цій ділянці знищено 132 російські військові, з них 80 — безповоротно. Також ліквідовано дев'ять автомобілів, 19 дронів, чотири одиниці спецтехніки. Пошкоджено пункт управління БПЛА та дві артилерійські установки ворога.

На Новопавлівському напрямку противник атакував 22 рази. Бої тривають біля Зеленого Гаю, Філії, Піддубного, Олександрограда, Воскресенка, Темирівки, Шевченка, Маліївки та Комишувахи.

На Оріхівському напрямку українські сили відбили атаку у бік Степногірська. Також зафіксовано авіаудар по Новоандріївці.

