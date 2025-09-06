Росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини за добу

За 5 вересня російські війська вбили чотирьох мирних жителів Донецької області: трьох — у Сіверську та одного — у Білицькому. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Крім того, одна людина дістала поранення в Олексієво-Дружківці.

За словами Філашкіна, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області (без урахування Маріуполя і Волновахи) загинули вже 3587 цивільних і ще 8016 отримали поранення.