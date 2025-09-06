Прем'єр Баварії запропонував повернути українців на батьківщину для служби в армії

Прем'єр-міністр Баварії та лідер ХСС Маркус Зьодер.

Прем'єр-міністр Баварії та лідер ХСС Маркус Зьодер запропонував повертати військовозобов'язаних українців з Німеччини на батьківщину. Про це повідомляє німецьке видання BILD.



Зьодер виступив проти можливого відправлення німецьких солдатів в Україну і заявив, що Німеччина повинна розглянути варіант повернення українців, щоб вони самі забезпечували безпеку своєї країни.



«Це легітимно — відправляти їх назад, щоб вони самі дбали про безпеку своєї країни», — зазначив Зьодер в інтерв'ю Rheinische Post.



За його словами, війна в Україні не має перспектив швидкого завершення. При цьому, попри мільярди євро допомоги й постачання зброї з Берліна, «відповідальність насамперед повинні нести самі українці».



Зьодер також пов'язав цю пропозицію з критикою системи соціальної допомоги Bürgergeld, зазначивши, що в Німеччині менше українців знайшли роботу, ніж в інших країнах Європи. Він заявив, що українці повинні працювати в Німеччині замість отримання допомоги, а при необхідності — захищати свою країну.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустрічі між президентами України та Росії, Зеленським та Путіним, не буде. Він також наголосив, що Європа залежить від США у питаннях врегулювання конфлікту в Україні.