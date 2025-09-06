Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Окупанти хочуть прокласти трасу через «Азовсталь» у Маріуполі

06 вересня 2025, 14:50

Окупанти хочуть прокласти трасу через «Азовсталь» у Маріуполі

Зруйнований металургійний комбінат «Азовсталь». Зруйнований металургійний комбінат «Азовсталь».

У Маріуполі окупаційна влада заявила про плани будівництва нової траси через територію зруйнованого металургійного комбінату «Азовсталь». Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Планується з'єднати Лівобережний і Приморський райони міста дорогою, яка пройде через промислову зону. Проєктована естакада над акваторією порту «Азовсталь» і гирлом річки Кальміус повинна скласти близько 1,5 кілометра.

При реалізації проєкту під знесення підуть розливні машини чавуну, локомотивне депо, копровий цех, скрапобаза і стадіон «Азовсталь».

Раніше окупанти заявляли про наміри перетворити територію заводу на постіндустріальний парк. У міській раді зазначають, що Росія систематично знищує все, що нагадує про український спротив.

«Азовсталь» стала символом оборони Маріуполя — бійці утримували завод протягом 86 днів навесні 2022 року.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Маріуполь Донецька область Україна
Інше
окупована територія Донеччини металургійний комбінат «Азовсталь» будівництво траси
Організації
Маріупольська міська рада

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:50
Окупанти хочуть прокласти трасу через «Азовсталь» у Маріуполі
20:36
Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
18:04
Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
15:30
«Жовта стрічка»: проблеми з паливом на ТОТ лише посилюються
13:13
Росія на ТОТ вилучає антени: мешканці ловлять сигнал вночі
11:43
В угрупуванні «ДНР» звільнили з посади «міністра» спорту та туризму
11:05
Росія практично повністю зупинила показове відновлення в окупованому Рубіжному – ОВА
22:41
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників
21:10
Генпрокуратура України розслідує тортури та пограбування з боку «Ахмата» в окупованому Херсоні
16:48
Гауляйтер Сальдо боїться приїжджати в окуповану Херсонщину
13:43
Дрон вразив АГЗС у Тарасівці на окупованій Херсонщині
11:11
На окупованій Херсонщині та Запоріжжі немає вакцини від сказу
10:56
Окупанти залишають людей без зв'язку на Донбасі
08:30
«АТЕШ» фіксує перекидання техніки окупантів із Луганська на Запорізький напрямок
17:32
В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу
17:06
Лавров вимагає від світу визнати російську окупацію українських територій
13:47
Плотницький не сидить у в'язниці, а літає до Туреччини: ЗМІ дізналися, як живе колишній голова «ЛНР» у Росії
13:13
В окупованому Сіверськодонецьку через відсутність пального скоротили рух маршруток
13:13
На окупованій Луганщині годинні черги за пальним
09:39
Окупанти готують бойових медиків у коледжі Генічеська
усі новини
17:30
Краматорська громада знову під обстрілом: три удари за сьогодні
16:55
ЗСУ знищили самохідний ЗРК «Бук-М2» російських військ
16:04
В Україні затримано нардепа від ОПЗЖ у справі про державну зраду
15:35
Окупанти просунулися в трьох областях України — Deep State
14:50
Окупанти хочуть прокласти трасу через «Азовсталь» у Маріуполі
14:14
Дрони атакували підстанцію в Брянській області
13:30
ЗС РФ за добу зруйнували 41 дім і п'ять адміністративних будівель у Донецькій області
12:35
У Чернігові скинули листівки із закликом повідомляти координати ЗСУ
12:00
Прем'єр Баварії запропонував повернути українців на батьківщину для служби в армії
11:17
З початку вересня РФ завдала по Україні понад 1300 ударів дронами
10:50
«АТЕШ» фіксує зростання перевезень боєкомплекту на Запорізькому фронті
10:10
Повітряні сили назвали кількість збитих БПЛА за ніч
09:53
Обстріл РФ пошкодив залізничну інфраструктуру під Слов'янськом
09:15
Росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини за добу
22:55
Найзапекліші бої йдуть під Покровськом та Новопавлівкою
22:22
На Майдані протестують проти законопроєкту про покарання для військових
21:50
Москва готує вирішальну битву за Донбас
21:17
Зеленський зустрівся з Фіцо і відкрив ділянку євроколії «Ужгород—Чоп»
20:36
Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
19:49
РФ атакувала пасажирський автобус на трасі «Слов'янськ—Ізюм»
усі новини
ВІДЕО
Удар по ЗРК «Бук-М2» росіян. ЗСУ знищили самохідний ЗРК «Бук-М2» російських військ
06 вересня, 16:55
Дрони атакували підстанцію в Брянській області Дрони атакували підстанцію в Брянській області
06 вересня, 14:14
Скріншот відео: «Новини Донбасу» Москва готує вирішальну битву за Донбас
05 вересня, 21:50
Володимир Зеленський та Роберт Фіцо. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official Зеленський зустрівся з Фіцо і відкрив ділянку євроколії «Ужгород—Чоп»
05 вересня, 21:17
Запорізька АЕС Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
05 вересня, 20:36
Скріншот відео з місця подій кореспондента «Новини Донбасу» РФ атакувала пасажирський автобус на трасі «Слов'янськ—Ізюм»
05 вересня, 19:49
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір