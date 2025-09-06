Окупанти хочуть прокласти трасу через «Азовсталь» у Маріуполі

Зруйнований металургійний комбінат «Азовсталь».

У Маріуполі окупаційна влада заявила про плани будівництва нової траси через територію зруйнованого металургійного комбінату «Азовсталь». Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



Планується з'єднати Лівобережний і Приморський райони міста дорогою, яка пройде через промислову зону. Проєктована естакада над акваторією порту «Азовсталь» і гирлом річки Кальміус повинна скласти близько 1,5 кілометра.

При реалізації проєкту під знесення підуть розливні машини чавуну, локомотивне депо, копровий цех, скрапобаза і стадіон «Азовсталь».



Раніше окупанти заявляли про наміри перетворити територію заводу на постіндустріальний парк. У міській раді зазначають, що Росія систематично знищує все, що нагадує про український спротив.

«Азовсталь» стала символом оборони Маріуполя — бійці утримували завод протягом 86 днів навесні 2022 року.