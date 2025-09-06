Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

В Україні затримано нардепа від ОПЗЖ у справі про державну зраду

06 вересня 2025, 16:04

В Україні затримано нардепа від ОПЗЖ у справі про державну зраду

Нардеп від ОПЗЖ у суді. Нардеп від ОПЗЖ у суді.

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали на території України народного депутата ІХ скликання від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Федора Христенка, якого підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, він був завербований ФСБ РФ ще до повномасштабного вторгнення та виконував завдання російської спецслужби. Зокрема, у 2020–2021 роках він налагодив механізм впливу на керівництво одного із правоохоронних органів України, що дозволяло передавати російській стороні необхідну інформацію.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що, судячи з фото, йдеться про Христенка.

«Зверніть увагу на цей фрагмент у повідомленні: "якого підозрюють у державній зраді та впливі на керівництво одного із правоохоронних органів". Цікаво, як його доставили з ОАЕ, де, за версією журналістів, він перебував», — зазначив нардеп.

У липні йому було оголошено підозру за статтями КК України: державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану, і зловживання впливом. Після затримання Христенка доставили до суду, який обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Довідка: Христенко родом з Донецької області, був обраний до Верховної Ради по 46-му округу (Лиман, Бахмут і частина Бахмутського району).

