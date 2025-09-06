ЗСУ знищили самохідний ЗРК «Бук-М2» російських військ

Удар по ЗРК «Бук-М2» росіян.

Розвідники бригади «Чорний Ліс» виявили та скоригували вогонь по самохідній пусковій установці російського багатофункціонального ЗРК середньої дальності «Бук-М2». Відео наведення ракетного удару по ЗРК «Бук-М2» опублікувала пресслужба бригади.



Установку, призначену для знищення літаків, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об'єктів, було повністю знищено.



За даними Сил оборони України, втрати російських окупаційних військ минулої доби склали 960 осіб.



Крім того, українські військові знешкодили два танки, 39 артилерійських систем, один засіб ППО, 256 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки противника.