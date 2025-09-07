Масований удар по Києву: є загиблі, горить будівля Кабміну

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

07 вересня 2025, 08:36

Пожежа у будівлі Кабміну. Скріншот Пожежа у будівлі Кабміну. Скріншот

Сьогодні Київ зазнав масованої атаки дронами. Один із ударів припав на будівлю Кабміну на вулиці Грушевського. Інформацію підтвердила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Внаслідок обстрілів у столиці зафіксовано руйнування у двох районах. У Святошинському районі спалахнули пожежі у 9-ти та 16-поверхових житлових будинках, вогонь також охопив автомобілі на парковці та складські приміщення. У Дарницькому районі пошкоджено чотириповерховий житловий будинок.

За попередніми даними, загинули троє людей — двомісячна дитина, її мати і жінка похилого віку, яка знаходилась в укритті. Поранення отримали щонайменше 11 мешканців.

Наслідки масованого удару по Києву. Фото: ДСНС Києва

Наслідки масованого удару по Києву. Фото: ДСНС Києва

Наслідки масованого удару по Києву. Фото: ДСНС Києва Наслідки масованого удару по Києву. Фото: ДСНС Києва

Зафіксовано влучання по урядовій будівлі в Печерському районі. До гасіння пожежі долучена авіація.

Пожежа у будівлі Кабміну

Пожежа у будівлі Кабміну Пожежа у будівлі Кабміну

Постраждав елітний будинок

Нагадаємо, з початку вересня РФ завдала по Україні понад 1300 ударів дронами.

