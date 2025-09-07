Вночі та вранці ворог атакував Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

Росія атакувала Дніпропетровщину Фото: Дніпропетровська ОВА

Вночі та вранці армія РФ била безпілотниками по Дніпропетровщині — є загиблі і завдано серйозної шкоди інфраструктурі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Кривому Розі внаслідок ударів ракетами та дронами виникли пожежі. Пошкоджено підприємство, адміністративну будівлю, гараж, приватний будинок та автомобілі. Вранці ворог знову атакував місцеве підприємство. Постраждали троє чоловіків, один із них перебуває у тяжкому стані. Руйнування зафіксовано у багатоповерхових будинках та гаражах.



Також дрони ворог застосував по Грушівській громаді Криворіжжя — там вогонь охопив приватну оселю.



З вечора продовжувалися атаки на Нікопольський район. Вибухи лунали у райцентрі, а також у Марганецькій та Мирівській громадах. Внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік, ще один місцевий житель, 64 років, отримав поранення. Пошкоджені автозаправки, теплиця, чотири господарські будівлі. Один приватний будинок повністю зруйнований, ще два отримали серйозні пошкодження.



Росіяни також завдали удару по Петропавлівській та Межевській громадам Синельниківського району. Горіли приватний будинок та суха рослинність.

Під ранок удари припали по Покровській громаді Синельниківського району. Було застосовано авіабомби. Загинув 74-річний чоловік. Внаслідок атаки спалахнула господарська споруда та був пошкоджений житловий будинок.

Нагадаємо, Україна в ніч проти 7 вересня пережила масовану атаку: збито понад 750 повітряних цілей.