Шмигаль привітав українських розвідників із професійним святом

07 вересня 2025, 12:34

Міністр оборони України Денис Шмигаль привітав воєнних розвідників із професійним святом. Він підкреслив їхній внесок у звільнення острова Зміїний, знищення кораблів Чорноморського флоту РФ за допомогою морських дронів та операцію «Синиця» із захоплення російського вертольота.

За словами Шмигаля, українські розвідники мужньо діють як у тилу ворога, так і на передовій, добувають важливу інформацію та завдають точних ударів по вразливим цілям противника.

Міністр подякував розвідникам за героїзм та професіоналізм, побажавши нових досягнень на шляху до миру.

Нагадаємо, спецпідрозділ «Примари» за допомогою дронів атакував авіабазу окупантів у селищі Гвардійське під Сімферополем. В результаті було вражено два вертольоти Мі-8 загальною вартістю від 20 до 30 млн доларів.

