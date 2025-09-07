Армія РФ просунулась у Дніпропетровській та Донецькій областях

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Аналітичний проєкт DeepState поновив карту бойових дій. За його даними, російські війська просунулися на Дніпропетровщині — в Синельниківському районі, поблизу населених пунктів Тернове, Січневе, Соснівка та Воронне.

Скріншот: DeepState



На Донеччині просування зафіксовано в районі Звірового Покровського району.

Скріншот: DeepState

«Ворог просунувся поблизу Тернового, Січневого, Соснівки, а також у Звіровому і Воронному», — йдеться в повідомленні DeepState.

Генеральний штаб ЗСУ уточнив , що Покровський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті.

«За останній тиждень наші підрозділи відбили близько 350 атак противника. Саме тут росіяни зосередили основні сили та розгорнули найбільше наступальне угруповання, яке намагається прорвати українську оборону», — наголошується у зведенні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська просунулися у Сумській, Луганській та Дніпропетровській областях.