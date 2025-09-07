Українські військові уразили стратегічні об'єкти у Брянській, Краснодарській та Курській областях

БПЛА атакували нафтопровід «Дружба»

Українські військові завдали ударів по ключових об'єктах російської військової інфраструктури.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, у ніч на 7 вересня підрозділи ракетних військ, артилерії та Сил безпілотних систем спільно з іншими елементами Сил оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) «8-Н» у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.



Ця станція є частиною магістрального нафтопроводу «Сталевий кінь» з потужністю перекачування понад 10,5 млн тонн. Об'єкт має стратегічне значення постачання російської армії нафтопродуктами. Внаслідок обстрілів зафіксовано множинні потрапляння та загоряння на помповій станції та в зоні резервуарного парку.

Крім того, Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по об'єктах Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Підприємство щорічно переробляє понад 6 млн тонн нафти і використовується для забезпечення Збройних сил РФ. На території НПЗ спостерігалися вибухи та пожежі.



Також підтверджено успішну поразку місць дислокації особового складу противника та складів матеріально-технічного забезпечення у Курській області Росії. Дані щодо результатів уточнюються.

