Окупанти намагаються прорвати оборону на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках

Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16.00 7 вересня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про актуальну обстановку на фронті. Сили оборони вживають заходів, щоб не допустити просування російських військ углиб території України. З початку доби зафіксовано 54 бойові зіткнення.



На Лиманському напрямку загарбники здійснили дев'ять атак біля населених пунктів Карпівка, Середнє, а також у напрямку Дробишеве та Дерилове. Шість бойових зіткнень залишаються активними.



На Сіверському напрямку українські бійці відбили дві атаки в районах Серебрянки та Григорівки, один бій продовжується.



На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку у напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили п'ять штурмів у районах Полтавки, Щербинівки та у бік Плещіївки.

На Покровському напрямку зафіксовано 16 атак окупантів біля населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лісівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та у напрямку Новопавлівки. Сили оборони відбили 14 штурмів, ще два продовжуються.



На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили одну атаку в районі Комишувахи, ще три штурми у бік Філії тривають.

На Гуляйпольському напрямку противник активних наступальних дій не вів. На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки ворога у бік Степногірська та Новоданилівки, при цьому авіаударів зазнали Новопавлівка та Щербаки.

