ЗСУ просунулися на Донеччині, окупанти захоплюють позиції у Серебрянському лісництві

08 вересня 2025, 08:05

Джерело: t.me/petrenko Джерело: t.me/petrenko

Аналітики DeepState поновили карту бойових дій. За їхніми даними, Сили оборони України провели зачистку в районі Володимирівки, відкинули російські війська поблизу Разіного, Золотого Колодязя та Новоторецького на Донеччині.

Скріншот: DeepState

Скріншот: DeepState

Водночас, російська армія зуміла просунутися в Серебрянському лісництві на Луганщині.

Скріншот: DeepState Скріншот: DeepState

Як повідомляє телеграм-канал «PETRENKO ✙», на Лиманському напрямку противник веде штурмові дії на схід і північ від Дерилова, а також на схід від Шандриголового. Російські підрозділи намагаються закріпитися у житлових кварталах південної частини Шандріголового.

У Серебрянському лісі російські війська зайняли ділянку площею близько 4,5 км² та продовжують наступ у бік річки Сіверський Донець, пише «PETRENKO ✙».

Нагадаємо, окупанти намагаються прорвати оборону на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Луганська область Серебрянське лісництво
Інше
лінія фронту
