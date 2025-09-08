Двоє людей загинули внаслідок атаки РФ на Запорізьку область

Наслідки атаки на Новопавлівку. Фото: Запорізька ОВА

Двоє людей — подружжя — загинуло внаслідок російської атаки на Новопавлівку в Оріхівській громаді. РФ скинула керовані авіабомби на село, внаслідок чого було зруйновано житлові будинки.



Як повідомила Запорізька ОВА, через атаку ворожим FPV-дроном по селу у Пологівському районі поранило 48-річного чоловіка. Удар припав на проїжджу частину.



Загалом протягом доби окупанти завдали 449 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 8 авіаударів по Лук'янівському, Новопавлівці, Щербакам, Вишневому, Червоному та Малинівці.

Також противник випустив 328 безпілотників різних типів (переважно FPV) по Запоріжжю, Магдалинівці, Краснодніпровці, Плавнях, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Червоній Криниці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.



Тричі окупанти обстріляли з РСЗВ Білогір'я, Червоне та Малинівку. Крім того, завдано 110 артилерійських ударів по територіях Краснодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

