Росія атакувала Україну дронами: ППО збила 112 цілей

Російська армія в ніч на 8 вересня запустила по Україні дрони з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 112 БПЛА. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.



«У ніч на 8 вересня (з 22:00 7 вересня) противник атакував 142 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим, понад 100 з них — шахеди», — йдеться в повідомленні.





Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 112 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі України.



Крім того, зафіксовано влучення 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.



Раніше ми писали, що в ніч проти 8 вересня російські окупаційні війська атакували ударним БпЛА «Герань-2» селище Новодонецьке Краматорського району Донецької області.

