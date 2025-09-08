З'явилося відео з українським прапором на будівлі у Зарічному Донецької області

На будівлі у Зарічному Донецької області бійці ЗСУ встановили український прапор. Кадр із відео

Українські бійці під час штурму на Донеччині зачистили від окупантів селище Зарічне. Про взяття населеного пункту під контроль повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що Зарічне було звільнено силами 425 окремого штурмового полку «Скеля».

Відео з українським прапором на триповерховій будівлі опубліковано на офіційному телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України вранці 8 вересня.

Населений пункт Зарічне належить до Лиманської міської громади Краматорського району Донецької області.

Раніше аналітики DeepState оновили карту бойових дій. За їхніми даними, Сили оборони України провели зачистку в районі Володимирівки, відкинули російські війська поблизу Разіного, Золотого Колодязя та Новоторецького на Донеччині.