Четверо людей загинули і ще десять поранено за добу на Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області минулої доби, 7 вересня, загинули четверо людей. Крім того, отримали поранення 10 людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 7 вересня росіяни вбили 4 мешканців Донецької області: 2 у Новодонецькому, по 1 у Слов'янську та Торецькому», — зазначив він.





За словами Філашкіна, ще 10 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3593 людей, отримали поранення — 8035 людей. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



