Трамп сподівається найближчими днями поговорити з Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що найближчими днями сподівається поговорити з очільником Кремля Володимиром Путіним, передає CNN.
«Дуже скоро. Протягом наступних кількох днів», — відповів Трамп на запитання щодо розмови з Путіним.
Американський президент додав, що «не в захваті» від ситуації з українським врегулюванням.
«Я незадоволений ними. Я незадоволений усім, що пов'язане із цією війною», — заявив Трамп.
Проте, продовжив він, конфлікт буде врегульований.
«Я вважаю, що це буде врегульовано. Я впевнений, що ми це зробимо», — резюмував Трамп.
Нагадаємо, Велика Британія підтримала ініціативу президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні та зміцнити безпеку для європейських союзників. Про це у Палаті громад заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. За його словами, Лондон вітає намір Трампа «покласти край цій жахливій війні» і готовий активно працювати над створенням надійних гарантій безпеки для союзників України.
