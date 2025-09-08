Трамп сподівається найближчими днями поговорити з Путіним

Найближчими днями Трамп сподівається поговорити з Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що найближчими днями сподівається поговорити з очільником Кремля Володимиром Путіним, передає CNN.

«Дуже скоро. Протягом наступних кількох днів», — відповів Трамп на запитання щодо розмови з Путіним.

Американський президент додав, що «не в захваті» від ситуації з українським врегулюванням.

«Я незадоволений ними. Я незадоволений усім, що пов'язане із цією війною», — заявив Трамп.

Проте, продовжив він, конфлікт буде врегульований.

«Я вважаю, що це буде врегульовано. Я впевнений, що ми це зробимо», — резюмував Трамп.

Нагадаємо, Велика Британія підтримала ініціативу президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні та зміцнити безпеку для європейських союзників. Про це у Палаті громад заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. За його словами, Лондон вітає намір Трампа «покласти край цій жахливій війні» і готовий активно працювати над створенням надійних гарантій безпеки для союзників України.