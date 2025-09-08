Реабілітаційний центр «Перлина Азова» працює без грошей, а співробітники судяться за неоплачену працю

На базі спорткомплексу «Мотор Січ» передбачалося проводити реабілітаційні заходи для військових та ВПО з Бердянської громади

Муніципальне комунальне підприємство «Перлина Азова» (релокований дитячий табір «Червона гвоздика», м. Бердянськ) у 2024 році почало працювати у Запоріжжі як реабілітаційний центр для військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб.

Роман Черванський, керівник гуманітарно-оздоровчого центру «Перлина Азова» у червні 2024 року повідомляв на сайті Бердянської адміністрації, що заплановано роботу різних секцій для дітей ВПО Бердянської громади, які будуть безкоштовними. Тренування відбуватимуться у спортивному комплексі ПАТ «Мотор Січ». Також планувалася реабілітація військових Бердянської громади.



Співробітників найняли навесні 2024 року, звільнили у грудні того ж року — зарплату за весь термін роботи, а також компенсації за звільнення так і не виплатили. Звільнені працівники почали подавати позови до судів проти підприємства та його засновника — Бердянської міської військової адміністрації з вимогою виплати зарплати, компенсацій за невикористану відпустку, середній заробіток за затримку розрахунку під час звільнення, а також моральну шкоду.



За даними аналітичного ресурсу Opendatabot, серед судів, де розглядаються такі справи, — Бориспільський міжрайонний суд Київської області, Олександрівський та Орджонікідзевський районні суди Запоріжжя. На жодне із засідань відповідач не з'явився.

Тим часом підприємство офіційно продовжує існування і не знаходиться в процесі ліквідації. Його статутний капітал — лише 1000 грн. Останній зареєстрований контракт «Перлина Азова» уклала у 2021 році на суму близько 200 тис. грн. З того часу транзакції відсутні. Це дозволяє припустити, що при відновленні роботи у 2024 році коштів центр не мав, і він залежав від фінансування з боку засновника.

Редакції вдалося отримати копії розпорядчих документів №739 та №740 від 23 серпня 2024 року. Перший затвердив «Програму фінансової підтримки» центру, другий надав йому фінансову допомогу. Обидва підписані Бердянською військовою адміністрацією.



Саме рішенням Бердянської ВА дитячий табір «Червона гвоздика» було перейменовано на МКП «ГОЦ “Перлина Азова”». Це підтверджує, що підприємство перебуває у підпорядкуванні свого засновника і має бути підзвітним йому.



Одна з колишніх співробітниць «Перлини Азова» розповіла журналістам «Новин Донбасу», що на базі спорткомплексу МОТОР СІЧ передбачалося проводити реабілітаційні заходи для військовослужбовців та ВПО з Бердянської громади. Ідея була непогана, тим більше, що інфраструктура цілком відповідала наміченим цілям. Але з невідомих причин від проєкту відмовилися, незважаючи на те, що під нього Бердянською адміністрацією було виділено фінансову підтримку. Тобто люди безкоштовно пропрацювали кілька місяців, і в результаті їм вказали на двері, резюмувала співрозмовниця.



Формальний власник не відповідає за зобов'язаннями МКП

На редакційний запит до Бердянської міської військової адміністрації, в якому журналісти «Новин Донбасу» просили відповісти на запитання щодо суми заборгованості, періоду невиплат, а також, коли очікується повна виплата заробітної плати, в адміністрації відповіли, що підприємство «Перлина Азова» здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, що затверджений власником, і пункт 6.1.1 передбачає самостійне планування своєї діяльності, а пункт 6.1.6 — право самостійно розпоряджатися коштами, що прийшли на його рахунок.

Також у відповіді Бердянської МВА йдеться, що всі нарахування зарплати, у тому числі розрахункові при звільненні працівників, «мають проводитися бухгалтерією чи самим керівником підприємства. Керівник підприємства не подавав жодної заявки на фінансування для виплати заробітної плати або погашення її заборгованості по підприємству», — уточнили в Бердянській МВА.



Коментар юриста

Голова Запорізького відділення Асоціації адвокатів України Дмитро Майстро пояснив:

«Стаття 43 Конституції України гарантує право на працю та її оплату. Закон "Про оплату праці" також зобов'язує роботодавця здійснювати виплати. Тому суд, як правило, зобов'язує підприємство погасити заборгованість. Інша справа — як це буде реалізовано, якщо підприємство не веде господарську діяльність. Але саме право на оплату праці — це конституційна норма».

