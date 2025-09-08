Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Реабілітаційний центр «Перлина Азова» працює без грошей, а співробітники судяться за неоплачену працю

08 вересня 2025, 11:30

Реабілітаційний центр «Перлина Азова» працює без грошей, а співробітники судяться за неоплачену працю

На базі спорткомплексу «Мотор Січ» передбачалося проводити реабілітаційні заходи для військових та ВПО з Бердянської громади На базі спорткомплексу «Мотор Січ» передбачалося проводити реабілітаційні заходи для військових та ВПО з Бердянської громади

Муніципальне комунальне підприємство «Перлина Азова» (релокований дитячий табір «Червона гвоздика», м. Бердянськ) у 2024 році почало працювати у Запоріжжі як реабілітаційний центр для військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб.

Роман Черванський, керівник гуманітарно-оздоровчого центру «Перлина Азова» у червні 2024 року повідомляв на сайті Бердянської адміністрації, що заплановано роботу різних секцій для дітей ВПО Бердянської громади, які будуть безкоштовними. Тренування відбуватимуться у спортивному комплексі ПАТ «Мотор Січ». Також планувалася реабілітація військових Бердянської громади.

Співробітників найняли навесні 2024 року, звільнили у грудні того ж року — зарплату за весь термін роботи, а також компенсації за звільнення так і не виплатили. Звільнені працівники почали подавати позови до судів проти підприємства та його засновника — Бердянської міської військової адміністрації з вимогою виплати зарплати, компенсацій за невикористану відпустку, середній заробіток за затримку розрахунку під час звільнення, а також моральну шкоду.

За даними аналітичного ресурсу Opendatabot, серед судів, де розглядаються такі справи, — Бориспільський міжрайонний суд Київської області, Олександрівський та Орджонікідзевський районні суди Запоріжжя. На жодне із засідань відповідач не з'явився.

Тим часом підприємство офіційно продовжує існування і не знаходиться в процесі ліквідації. Його статутний капітал — лише 1000 грн. Останній зареєстрований контракт «Перлина Азова» уклала у 2021 році на суму близько 200 тис. грн. З того часу транзакції відсутні. Це дозволяє припустити, що при відновленні роботи у 2024 році коштів центр не мав, і він залежав від фінансування з боку засновника.

Редакції вдалося отримати копії розпорядчих документів №739 та №740 від 23 серпня 2024 року. Перший затвердив «Програму фінансової підтримки» центру, другий надав йому фінансову допомогу. Обидва підписані Бердянською військовою адміністрацією.

Саме рішенням Бердянської ВА дитячий табір «Червона гвоздика» було перейменовано на МКП «ГОЦ “Перлина Азова”». Це підтверджує, що підприємство перебуває у підпорядкуванні свого засновника і має бути підзвітним йому.

Одна з колишніх співробітниць «Перлини Азова» розповіла журналістам «Новин Донбасу», що на базі спорткомплексу МОТОР СІЧ передбачалося проводити реабілітаційні заходи для військовослужбовців та ВПО з Бердянської громади. Ідея була непогана, тим більше, що інфраструктура цілком відповідала наміченим цілям. Але з невідомих причин від проєкту відмовилися, незважаючи на те, що під нього Бердянською адміністрацією було виділено фінансову підтримку. Тобто люди безкоштовно пропрацювали кілька місяців, і в результаті їм вказали на двері, резюмувала співрозмовниця.

Формальний власник не відповідає за зобов'язаннями МКП

На редакційний запит до Бердянської міської військової адміністрації, в якому журналісти «Новин Донбасу» просили відповісти на запитання щодо суми заборгованості, періоду невиплат, а також, коли очікується повна виплата заробітної плати, в адміністрації відповіли, що підприємство «Перлина Азова» здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, що затверджений власником, і пункт 6.1.1 передбачає самостійне планування своєї діяльності, а пункт 6.1.6 — право самостійно розпоряджатися коштами, що прийшли на його рахунок.

Також у відповіді Бердянської МВА йдеться, що всі нарахування зарплати, у тому числі розрахункові при звільненні працівників, «мають проводитися бухгалтерією чи самим керівником підприємства. Керівник підприємства не подавав жодної заявки на фінансування для виплати заробітної плати або погашення її заборгованості по підприємству», — уточнили в Бердянській МВА.

Коментар юриста

Голова Запорізького відділення Асоціації адвокатів України Дмитро Майстро пояснив:
«Стаття 43 Конституції України гарантує право на працю та її оплату. Закон "Про оплату праці" також зобов'язує роботодавця здійснювати виплати. Тому суд, як правило, зобов'язує підприємство погасити заборгованість. Інша справа — як це буде реалізовано, якщо підприємство не веде господарську діяльність. Але саме право на оплату праці — це конституційна норма».

Нагадаємо, інклюзивний басейн на Прикарпатті відкрився у реабілітаційному центрі «Донбас». Раніше він працював у Краматорську, але війна змусила Центр переїхати.

ТЕГИ

Місця
Запоріжжя Бердянськ
Організації
Мотор Січ Перлина Азову Бердянська МВА
Інше
релокація невиплата зарплати судові позови
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:59
Окупанти шукають колаборантів, щоб відбирати майно на ТОТ
21:50
Макіївку та Донецьк атакували дрони — є «приліт» у парк
14:50
Окупанти хочуть прокласти трасу через «Азовсталь» у Маріуполі
20:36
Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
18:04
Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
15:30
«Жовта стрічка»: проблеми з паливом на ТОТ лише посилюються
13:13
Росія на ТОТ вилучає антени: мешканці ловлять сигнал вночі
11:43
В угрупуванні «ДНР» звільнили з посади «міністра» спорту та туризму
11:05
Росія практично повністю зупинила показове відновлення в окупованому Рубіжному – ОВА
22:41
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників
21:10
Генпрокуратура України розслідує тортури та пограбування з боку «Ахмата» в окупованому Херсоні
16:48
Гауляйтер Сальдо боїться приїжджати в окуповану Херсонщину
13:43
Дрон вразив АГЗС у Тарасівці на окупованій Херсонщині
11:11
На окупованій Херсонщині та Запоріжжі немає вакцини від сказу
10:56
Окупанти залишають людей без зв'язку на Донбасі
08:30
«АТЕШ» фіксує перекидання техніки окупантів із Луганська на Запорізький напрямок
17:32
В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу
17:06
Лавров вимагає від світу визнати російську окупацію українських територій
13:47
Плотницький не сидить у в'язниці, а літає до Туреччини: ЗМІ дізналися, як живе колишній голова «ЛНР» у Росії
13:13
В окупованому Сіверськодонецьку через відсутність пального скоротили рух маршруток
усі новини
13:21
Росія готується вийти з Європейської конвенції проти катувань
13:15
Росія знову атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області
12:57
Двоє людей постраждали під час обстрілу Краматорська
12:57
58-а бригада ЗСУ знищила два мости в РФ
12:44
Росія атакувала найбільшу електростанцію Київщини
12:33
Вранці Костянтинівка потрапила під обстріл: є пошкодження
12:22
ЗСУ вибили росіян з Новоекономічного і просуваються далі
11:48
Вранці росіяни вдарили по Добропіллю: пошкоджено багатоповерхові будинки
11:34
Пошкоджено будинки та адмінбудівлі: у Донецькій ОВА показали наслідки атак армії РФ за добу
11:30
Реабілітаційний центр «Перлина Азова» працює без грошей, а співробітники судяться за неоплачену працю
10:59
Окупанти шукають колаборантів, щоб відбирати майно на ТОТ
10:55
Трамп сподівається найближчими днями поговорити з Путіним
10:30
Четверо людей загинули і ще десять поранено за добу на Донеччині
10:12
Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією
09:59
Удар РФ по Сумщині: знеструмлено Шостку та Шосткинський район
09:57
З'явилося відео з українським прапором на будівлі у Зарічному Донецької області
09:39
Тіло третього загиблого дістали з-під завалів у Києві
09:23
Росія атакувала Україну дронами: ППО збила 112 цілей
09:18
Двоє людей загинули внаслідок атаки РФ на Запорізьку область
08:44
Двоє людей загинули, двох поранено в Новодонецькому Краматорського району через атаку дрона
усі новини
ВІДЕО
Підрив одного з мостів у РФ. 58-а бригада ЗСУ знищила два мости в РФ
08 вересня, 12:57
На будівлі у Зарічному Донецької області бійці ЗСУ встановили український прапор. Кадр із відео З'явилося відео з українським прапором на будівлі у Зарічному Донецької області
08 вересня, 09:57
Фото: ДСНС Києва Тіло третього загиблого дістали з-під завалів у Києві
08 вересня, 09:39
Росія атакувала запорізьке підприємство. Фото: Запорізька ОВА Армія РФ атакувала запорізьке підприємство вісьмома «шахедами»
07 вересня, 11:10
Пожежа у будівлі Кабміну. Скріншот Масований удар по Києву: є загиблі, горить будівля Кабміну
07 вересня, 08:36
Удар по ЗРК «Бук-М2» росіян. ЗСУ знищили самохідний ЗРК «Бук-М2» російських військ
06 вересня, 16:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір