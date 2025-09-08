Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Пошкоджено будинки та адмінбудівлі: у Донецькій ОВА показали наслідки атак армії РФ за добу

08 вересня 2025, 11:34

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 7 червня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під удари потрапили три райони:

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі. У Торецькому Шахівської громади загинула людина.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, у Яровій — 3 будинки, 2 господарчі споруди, гараж і 2 автівки. У Маяках Святогірської громади пошкоджено ферму. У Миколаївці пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру. У Слов'янську 1 людина загинула і 5 поранено, пошкоджено мікроавтобус. У Новодонецькому 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено двоповерхівку і автомобіль. В Олександрівці поранено людину, пошкоджено авто. У Старорайському Дружківської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 5 приватних будинків, 2 адмінбудівлі , 2 інфраструктурні об'єкти і 4 гаражі.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 8 вересня запустила по Україні дрони з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 112 БПЛА.

