Вранці росіяни вдарили по Добропіллю: пошкоджено багатоповерхові будинки

Російські військові сьогодні вранці обстріляли Добропілля. Фото: Добропілля.Інфо

У понеділок, 8 вересня, близько 04:00 російські військові завдали ударів по місту Добропілля Покровського району Донецької області. Про це повідомляє канал «Добропілля. Інфо».

Зазначається, що під ударом опинилися будинки на вулиці Першотравневій.

На цю годину немає інформації про тип використаної зброї для атаки по місту.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня російські окупаційні війська атакували ударним БпЛА «Герань-2» селище Новодонецьке Краматорського району Донецької області. Влучання сталося у двоповерховий житловий будинок, де у своїх квартирах перебували мирні жителі. Пенсіонер 77 років та його 51-річна донька від отриманих травм загинули. Тілесних ушкоджень зазнали 76-річна дружина загиблого та 67-річний чоловік.