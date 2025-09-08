ЗСУ вибили росіян з Новоекономічного і просуваються далі

Танк ЗСУ на Добропільському напрямку веде вогонь по окупантах.

ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на Добропільському напрямку. За даними військових телеграм-каналів, українські сили повністю вибили росіян з селища Новоекономічне.



Наступ триває: українські підрозділи вже ведуть бої в селі Разіне і прорвалися в Новоторецьке, розширивши «сіру зону». Таким чином, ЗСУ намагаються зрізати фланг ЗС РФ під Покровськом.

Навіть російські воєнкори визнають зміни на фронті, зазначаючи «коригування на ділянці на користь ЗСУ».



За даними Генштабу ЗСУ, на Добропільському напрямку, де ворог сформував наступальне угруповання, росіяни зуміли захопити лише 13,5 кв. км, тоді як українські сили відновили контроль над 25,5 кв. км. На Покровському напрямку ситуація аналогічна: російські війська зайняли 5 кв. км, але ЗСУ звільнили 26 кв. км.

За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 910 осіб. Сили оборони України також знешкодили п'ять танків, чотири бойові броньовані машини та 29 артилерійських систем.