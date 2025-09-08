Вранці Костянтинівка потрапила під обстріл: є пошкодження

Російські військові в понеділок рано вранці, 8 вересня, вдарили по прифронтовій Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 04:30 відбувся ворожий обстріл зі ствольної артилерії по місту Костянтинівці. Постраждалих відсутні», — зазначив він.



За словами Горбунова, росіяни пошкодили чотири приватні гаражі.



Раніше ми писали, що двоє людей — подружжя — загинули внаслідок російської атаки на Новопавлівку в Оріхівській громаді. РФ скинула керовані авіабомби на село, внаслідок чого було зруйновано житлові будинки.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях