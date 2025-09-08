58-а бригада ЗСУ знищила два мости в РФ

Підрив одного з мостів у РФ.

58-ма окрема мотопіхотна бригада ЗСУ знищила два мости на території Росії, істотно ускладнивши логістику ворожих військ.







За даними військових, до операції були залучені 2-й мотопіхотний батальйон, батальйон безпілотних систем і підрозділи розвідки.



«Розвідка зафіксувала незвичайну активність ворога біля одного з мостів. Він активно використовувався окупантами для постачання. Перевірити ситуацію звичайним дроном було неможливо — сигнал зникав під мостом. Тому використовували FPV-дрон на оптоволокні. Виявили міни й завдали удару. Після цього перевірили й інший міст — він також був замінований, і його теж підірвали», — йдеться в повідомленні.

Підрив другого мосту у РФ.

Ці мости ворог використовував для підвезення боєкомплекту та особового складу. Тепер в окупантів залишилося менше доріг, які можна використовувати для постачання, а Силам оборони простіше тримати їх під вогневим контролем.