Росія готується вийти з Європейської конвенції проти катувань

Президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про денонсацію Європейської конвенції щодо запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Документ опубліковано у думській базі даних, повідомляють росЗМІ.



У проєкті йдеться: «Денонсувати Європейську конвенцію щодо запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню від 26 листопада 1987 року, а також протоколи № 1 і № 2 від 4 листопада 1993 року, підписані від імені Російської Федерації в Страсбурзі 28 лютого 1996 року .

У разі виходу Росії з Конвенції міжнародний контроль за дотриманням правил поводження з ув'язненими та затриманими не діятиме. Скарги громадян більше не розглядатимуться Європейським комітетом щодо запобігання катуванням.

