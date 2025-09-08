Авіація ЗСУ знищила командний пункт РФ у Часовому Яру

Винищувачі Повітряних сил України під коригуванням окремого полку безпілотних систем 427 ОПБпС «Рарог» точним скидом знищили російський командний пункт разом з особовим складом. Про це повідомили пілоти в блозі «Соняшник».
За даними архіву War Archive, удар двома авіабомбами припав на командний пункт російських десантників у Часовому Яру Донецької області.
В результаті атаки ворог зазнав мінімальних втрат — понад 10 офіцерів і солдатів загинули під завалами.
