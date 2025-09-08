У Краматорську рятувальники потрапили під російський обстріл

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: ДСНС

7 вересня у Краматорську Донецької області російська армія вдарила по рятувальникам, які займалися ліквідацією пожежі. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Ворог цілеспрямовано атакував пожежників за допомогою безпілотника. Внаслідок влучення пошкоджено пожежний автомобіль», — йдеться у повідомленні.



Ніхто із рятувальників не постраждав.





У відомстві уточнили, що російські війська систематично обстрілюють рятувальників під час ліквідації пожеж та наслідків обстрілу. Це доказ того, що ворог діє цинічно та безжально, нехтуючи всіма нормами міжнародного гуманітарного права.



Раніше ми писали, що вночі, 8 вересня, Росія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях