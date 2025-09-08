Сирський: ЗСУ стабілізували ситуацію на Лиманському, Добропільському, Покровському, Новопавлівському напрямках

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Facebook

Армія РФ має трикратну перевагу в силах, а на ключових напрямках — у чотири-шість разів. Основні зусилля було спрямовано на стримування наступу противника. Про це написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

Українські війська стабілізували ситуацію на найбільш загрозливих напрямках — Лиманському, Добропільському, Покровському, Новопавлівському. Командувач підкреслив, що Росія розраховувала на стратегічний прорив та оточення українських підрозділів у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, а також на наступ на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Проте ці задуми не були реалізовані.

Більш того, росіянам довелося відкладати свої дії та перекидати морську піхоту до Донецької області. За максимальних зусиль РФ її територіальні успіхи виявилися мінімальними.

Так, на Добропільському напрямку противник зумів зайняти лише 13,5 кв. км, при цьому втративши 25,5 кв. км. На Покровському — захопив 5 кв. км, але втратив 26 кв. км. ЗСУ також утримали позиції на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському повернули 4 кв. км, зазначив Сирський.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на Добропільському напрямку. Українські сили повністю вибили росіян із селища Новоекономічне.