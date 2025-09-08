Окупанти не справляються з масштабними пожежами на ТОТ Донбасу

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

08 вересня 2025, 15:15

Пожежі на ТОТ. Пожежі на ТОТ.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей фіксуються масштабні пожежі. Про це повідомляє канал опору «Жовта Стрічка».

За даними активістів руху з Луганська, загоряння відбуваються щодня, проте реагування місцевих служб залишається мінімальним.

Пожежі на ТОТ.

Місцеве «МНС» фактично не працює: виїзди відбуваються вибірково через брак техніки. Суху траву і сміття не прибирають, тому вогонь нерідко виникає біля житлових будинків, що несе загрозу мешканцям. Цього року вже фіксувалися випадки, коли пожежі охоплювали гектари землі та цілі житлові квартали.

Замість розв'язання проблеми окупаційна адміністрація забороняє обговорювати тему пожеж і погрожує кримінальними справами за «дискредитацію».

15:15
