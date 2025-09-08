Троє загиблих та 11 постраждалих: аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі Києва завершено

У Святошинському районі Києва закінчили проводити аварійно-рятувальні роботи після масованого обстрілу в ніч проти 7 вересня. Підтверджено загибель трьох людей, серед них немовля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«У ніч 7 вересня в результаті масованого російського обстрілу в житловій 9-поверхівці загинули 3 особи, з них 1 дитина. Ще 11 людей отримали поранення. Надзвичайники врятували 7 мешканців», — йдеться у повідомленні.



Психологи надали допомогу 171 людині.





Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття та будівельних конструкцій. До робіт залучалося близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС.



Нагадаємо, у неділю, 7 вересня, Київ зазнав масованої атаки дронами. Загинули двомісячна дитина, її мама.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях