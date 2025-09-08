Орбан зробив цинічну заяву про «розділ України» на три зони

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україну можуть поділити на три частини: російську зону, демілітаризовану територію та західну зону. Про це повідомляє проурядова угорська газета Magyar Nemzet.

«Доля України, здається, вирішена. Сьогодні в Європі «елегантно» обговорюють гарантії безпеки, але фактично йдеться про розподіл країни», — заявив Орбан.

За його словами, «російська зона вже існує». Питання, як стверджує прем'єр, полягає лише в тому, які «регіони увійдуть до неї».



Щодо меж так званої «демілітаризованої зони», Орбан зазначив, що вони поки що залишаються предметом обговорень.

Нагадаємо, Орбан заявив , що Україна «не може потрапити до ЄС шляхом шантажу, бомбардувань та погроз».