Армія РФ обстріляла Кабінет міністрів ракетою «Іскандер»

По будівлі Кабміну вдарив Іскандер, а не Шахед. Фото: Юлія Свириденко

Вночі 7 вересня російські військові масовано атакувала Київ за допомогою дронів та ракет. Зокрема, РФ вдарила по Кабінету міністрів, використавши ракету «Іскандер». Про це передає видання Defense Express, також повідомила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.



Як зазначається, під час масштабної комбінованої далекобійної атаки РФ у будівлю Кабінету міністрів України влучив не дрон типу «Шахед», а крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу «Іскандер». Її бойова частина не вибухнула.



Водночас пожежа, яка виникла на верхніх поверхах будівлі, була викликана займанням палива з баків ракети.





«Бачила на власні очі: Путін точно знає, що робить. Ракета «Іскандер», яка уразила Кабінет міністрів, була спрямована саме туди — у серце уряду України. Нам показали значні рештки самої ракети. І безліч уламків, що залишилися від касетного боєприпасу, вбудованого в Іскандер», — зазначила Матернова.



Раніше ми писали, що в ніч проти 7 вересня (починаючи з 17:00 6 вересня) Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування.

