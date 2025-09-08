Донецька ОВА виділила майже 30 мільйонів для Сил оборони з обласного бюджету

Під час засідання Ради оборони Донецької області у понеділок, 8 вересня, було вирішено виділити ще 32 млн грн виділили на БПЛА, кошти РЕБ та fpv-дрони для підрозділів Сил оборони, які виконують бойові завдання у Донецькій області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«На порядку денному — будівництво оборонних рубежів для посилення захисту області, а також питання мобілізації», — написав він.



Філашкін також наголосив, щоб начальника військових адміністрацій, профільних структурних підрозділів прозоро проводили оборонні закупівлі.



Донеччина тримає оборону та стримує ворожу навалу. Це надлюдські зусилля наших захисників, тож спрямовуємо всі зусилля на підтримку війська, резюмував начальник адміністрації.



Раніше ми писали, то наприкінці серпня на засіданні Ради оборони Донецької області було вирішено направити українським військовим 64 мільйони гривень на придбання коштів РЕБ, БПЛА та fpv-дронів.

