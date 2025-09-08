Мешканка Слов'янська організувала наркотрафік із Києва на Донбас

Речовий доказ. Фото: Донецька прокуратура

У прифронтовому Слов'янську має бути суд над групою, яка налагодила канал збуту метадону. За даними слідства, наркотики надходили з Києва до Донецької області у звичайних поштових посилках.



Як повідомляє Донецька прокуратура, жінка, яка вже мала судимість за зберігання наркотиків, вирішила повернутися до «бізнесу» у січні 2025 року. Вона домовилася зі знайомим киянином про постачання пробної партії метадону. Переконавшись у якості «товару», вони перейшли на оптові відправки. Порошок пересилали у коробках з-під пігулок, цигаркових пачках та у чохлі для телефону.



До схеми жінка залучила і свого співмешканця. Він приймав посилки від перевізників, фасував наркотик у маленькф zip-пакети і передавав їх іншим учасникам групи. Двоє спільників відповідали за пошук клієнтів та збут.



Метадон відпускали обережно, лише перевіреним покупцям та виключно після повної оплати. Виручка обчислювалася десятками тисяч гривень. За підрахунками «чорний ринок» приносив від 50 до 100 тисяч гривень щомісяця. Частина грошей одразу йшла на закупівлю нових партій.



У травні 2025 року правоохоронці вийшли на слід наркоторговців. Під час обшуків за адресами їх проживання знайшли не лише метадон та канабіс, а й бойові гранати Ф-1 та РГД-5, а також 86 набоїв.

Зловмисникам загрожує від 6 до 12 років, залежно від ролі участі у групі.

