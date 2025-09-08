Боєць ЗСУ ліквідував штурмовика РФ в ближньому бою

Український військовий ліквідував штурмовика російських військ у ближньому бою. Відео опублікував Telegram-канал «Степова держава».
На кадрах видно, як російський загарбник вибігає на відкриту місцевість і намагається дістатися до позиції бійця ЗСУ.
Однак український захисник миттєво відкриває прицільний вогонь. Окупант падає і більше не підіймається — спроба штурму завершилася його ліквідацією.
Нагадаємо, за минулу добу втрати російських військ склали 910 осіб особового складу.
