Попередження: Росія могла спеціально вдарити по Кабміну «Іскандером» без активної бойової частини — ЗМІ

Рятувальники розбирають завали у будівлі Кабміну після російського обстрілу 8 вересня. Фото: Катаріна Матернова

Вночі 7 вересня російська армія завдала масованого удару по Києву, застосувавши дрони та ракети.

За даними пресслужби МВС, за будівлею Кабінету міністрів потрапив «Іскандер».

«Тип має встановити експертиза. Найімовірніше, це була крилата ракета. Вона була націлена саме на урядовий квартал», — зазначили у відомстві.

Telegram-канал Supernova+ пише, що неофіційні джерела вказують на те, що ракета не мала справної бойової частини, що є попередженням офіційним особам України.

Фото: Катаріна Матернова

Вдень 8 вересня глави МЗС та МВС супроводжували делегацію іноземних дипломатів на місці обстрілу.

Фото: Катаріна Матернова

Посол ЄС Катаріна Матернова розповіла, що дипломати побачили великі уламки ракети, а також безліч шрапнелів від касетного боєприпасу, вбудованого в «Іскандер».

«Лише завдяки тому, що ракета не вибухнула повністю, вся будівля не була знищена дощенту. І завдяки швидким діям дивовижних українських рятувальників — справжніх героїв — вогонь вдалося стримати в межах трьох поверхів, перш ніж він охопив би всю будівлю», — написала вона у Facebook.

Фото: Катаріна Матернова

Видання Defense Express з посиланням на джерела уточнило, що під час комбінованої атаки до Кабміну потрапила крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу «Іскандер». Її бойова частина не спрацювала.

Як зазначається, ракета 9М727 є однією з трьох, призначених для комплексу «Іскандер» поряд з 9М728 та 9М729. В основному вони відомі як «Іскандер-К». або Р-500. Вважається, що 9М727 — це наземна модифікація ракети 3М-14 «Калібр». Цим типом озброєння Росія активно обстрілює українські міста. Одним із найвідоміших епізодів став удар по драмтеатру у Чернігові у 2023 році.