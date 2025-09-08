Росія поширює фейк про «смертників» ЗСУ на Покровському напрямку: у ЦПД розповіли, що відомо

Російська пропаганда поширює фейк про те, що командування ЗСУ нібито «залишає смертників прикривати відхід українських підрозділів» на Покровському напрямку. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО.



Як зазначили в ЦПД, такі повідомлення не мають нічого спільного з реальністю та є інформаційним прикриттям злочинів армії РФ.



«Кремль свідомо використовує брехню, щоб виправдати власні втрати та створити ілюзію слабкості українських Сил оборони. Подібні вкиди є типовим інструментом інформаційної війни Росії: ворог прагне дискредитувати командування ЗСУ та зламати довіру до нього з боку військовослужбовців. Також ця брехня має на меті посіяти страх серед жителів прифронтових районів», – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, що Росія поширює фейк про «підготовку Україною провокацій з отруйними речовинами» на Донеччині.