Армія РФ посилила атаки на Костянтинівку: кількість охочих виїхати з міста збільшилася у рази – поліція

Евакуація жителів Костянтинівки. Фото: кадр із відео

Російська армія останнім часом посилила атаки на місто Костянтинівка. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



За словами поліцейських, внаслідок цього кількість охочих виїхати з міста збільшилася у рази.



«Але й ризик для евакуацій суттєво зріс. У Костянтинівці з кожним днем ​​стає небезпечніше. Місто «потерпає» від російських обстрілів: авіабомби, артилерія, ракети та дрони щодня б'ють по житлових кварталах. Жителі, які нещодавно відмовлялися їхати, тепер спішно покидають свої будинки», – розповіли у поліції Донеччини.



Днями співробітникам поліції під вибухами вдалося евакуювати дев'ять людей. Так, поліцейські евакуювали літнє подружжя, біля будинку якого напередодні був «приліт». 84-річний чоловік разом із 83-річною дружиною вирушили до рідних. Ще одна жінка втратила житло внаслідок прицільного удару росіян.



Евакуйованих людей передають волонтерам громадської організації «База UA», які доставляють їх до транзитних центрів. Звідти вони прямують у безпечніші регіони України.

Нагадаємо, що мета російської армії на осінь – захопити Костянтинівку.