Російський військовий добив співслужбовця і сам скоїв самогубство на полі бою у Часовому Яру

Місце, де сховалися військові РФ у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

Російська армія зазнає втрат у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 24-ї механізованої бригади ЗСУ.



За словами військових, загарбники, отримавши поранення, розуміють, що командуванню вони не потрібні, а з поля бою їх ніхто не забере.



«Результат – окупанти позбавляють себе життя, усвідомлюючи безвихідь свого становища», – сказали у 24-й ОМБр.



Бійці ЗСУ зафіксували, як російський солдат добив свого пораненого співслужбовця, а потім сам застрелився.

Нагадаємо, що російських солдатів карають, прив'язуючи скотчем до стовпів.