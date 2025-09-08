Російський військовий добив співслужбовця і сам скоїв самогубство на полі бою у Часовому Яру

Російська армія зазнає втрат у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 24-ї механізованої бригади ЗСУ.
За словами військових, загарбники, отримавши поранення, розуміють, що командуванню вони не потрібні, а з поля бою їх ніхто не забере.
«Результат – окупанти позбавляють себе життя, усвідомлюючи безвихідь свого становища», – сказали у 24-й ОМБр.
Бійці ЗСУ зафіксували, як російський солдат добив свого пораненого співслужбовця, а потім сам застрелився.
Нагадаємо, що російських солдатів карають, прив'язуючи скотчем до стовпів.