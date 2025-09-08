У ЗСУ розповіли подробиці та показали ексклюзивні кадри звільнення Зарічного під Лиманом

Український прапор у Зарічному. Фото: кадр із відео

6 вересня 425-й штурмовий полк ЗСУ зачистив від російських військ та встановив український прапор у селищі Зарічне Донецької області. Про це повідомили у 425-му ОШП.



Під час зачистки бійці ЗСУ знищили 47 окупантів, ще 13 – взяли у полон.



Для виконання завдання сформували зведений підрозділ із бійців полку. Оператори дронів полку разом з пілотами батальйону безпілотних систем 63-ї механізованої бригади ЗСУ завдавали ураження та знищували військових РФ. Після цього українські штурмовики у кожній будівлі проводили зачистку.



Також у 425-му ОШП показали ексклюзивні кадри операції.

Нагадаємо, що 8 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про звільнення Зарічного.