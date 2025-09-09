Армія РФ завдала 474 удари по 13 населених пунктах Запоріжжя

Армія РФ атакувала Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

За минулу добу російські війська завдали 474 удари по 13 населених пунктах Запоріжжя, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Вночі, 9 вересня, протягом 20 хвилин окупанти запустили по Запоріжжю велику кількість дронів, кожні 2—3 хвилини ворог атакує Запорізьку область, заявив начальник ЗОВА Іван Федоров.

У Приморському Василівського району окупанти атакували FPV-дроном. Внаслідок цього 62-річна жінка загинула на місці. Мешканка Запоріжжя — 66-річна жінка — отримала поранення після удару дрона по місту.

Армія РФ атакувала Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА



Російська армія завдала 7 авіаударів по Веселянці, Гуляйполю, Новоданилівці та Червоному. По територіям запорізьких громад було випущено 336 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV. Під удар потрапили Запоріжжя, Веселянка, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Успенівка, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне та Червоне.



По Гуляйполю, Оріхову та Малій Токмачці зафіксовано чотири обстріли з РСЗВ. Також ворог завдав 127 артилерійських ударів по Плавням, Гуляйполю, Щербакам, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Новоандріївці та Червоному.

