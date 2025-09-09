Російський безпілотник вранці вдарив по Слов'янську

Через удар російського безпілотника у Слов'янську сьогодні вранці було пошкоджено житловий будинок. Фото: МВА

Вранці 9 вересня, близько 6:30, російські війська атакували місто Слов'янськ ударним БПЛА «Молнія-2».

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок на вулиці Олекси Тихого.

Начальник МВА зазначив, що обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 7 вересня російські війська обстріляли село Маяки під Слов'янськом Краматорського району Донецької області.

Внаслідок удару виникла пожежа на складі на території підприємства. Рятувальники локалізували пожежу на площі 800 кв. метрів. Однак через постійні обстріли гасіння довелося призупинити.