Лиманський напрямок: Зарічне під контролем ЗСУ, але бої продовжуються

На Лиманському напрямку ситуація залишається вкрай напруженою. За офіційними даними, населений пункт Зарічне знаходиться під контролем Сил оборони, проте на місці продовжуються запеклі бої — частина позицій залишається спірною, повідомляє «Оперативний Краматорськ».

Скріншот: t.me/Oper_KramatorsK

Північніше противник намагається просунутися в район «Ферми страусів», що відкриває йому доступ до залізничної гілки біля Ямполя і створює загрозу українській логістиці. У Серебрянському лісі російські війська посилюють тиск, насичують напрямок піхотою та безпілотниками, що змушує підрозділи ЗСУ маневрувати та відходити, щоб уникнути оточення.

Як повідомляє тг-канал «PETRENKO ✙», українські військові офіційно повідомили про повну зачистку Зарічного та опублікували кадри із встановленим прапором над храмом Святого Георгія Побідоносця у східній частині вулиці Центральної. Водночас російські ресурси стверджують про просування своїх підрозділів у південній частині села та демонструють відео з прапором уже у західній частині тієї ж вулиці.

Скріншот: t.me/petrenko



«Ситуація уточнюється, оскільки проста установка прапора не підтверджує реального контролю над територією. Карта оновлена: усі зміни у “червоній зоні” переведені у сіру», — зазначив воєнний аналітик Петренко.

Нагадаємо, 6 вересня 425-й штурмовий полк ЗСУ зачистив від російських військ та встановив український прапор у селищі Зарічне Донецької області.