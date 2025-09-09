Лиманський напрямок: Зарічне під контролем ЗСУ, але бої продовжуються

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

09 вересня 2025, 09:35

На Лиманському напрямку ситуація залишається вкрай напруженою. За офіційними даними, населений пункт Зарічне знаходиться під контролем Сил оборони, проте на місці продовжуються запеклі бої — частина позицій залишається спірною, повідомляє «Оперативний Краматорськ».

Північніше противник намагається просунутися в район «Ферми страусів», що відкриває йому доступ до залізничної гілки біля Ямполя і створює загрозу українській логістиці. У Серебрянському лісі російські війська посилюють тиск, насичують напрямок піхотою та безпілотниками, що змушує підрозділи ЗСУ маневрувати та відходити, щоб уникнути оточення.

Як повідомляє тг-канал «PETRENKO ✙», українські військові офіційно повідомили про повну зачистку Зарічного та опублікували кадри із встановленим прапором над храмом Святого Георгія Побідоносця у східній частині вулиці Центральної. Водночас російські ресурси стверджують про просування своїх підрозділів у південній частині села та демонструють відео з прапором уже у західній частині тієї ж вулиці.

«Ситуація уточнюється, оскільки проста установка прапора не підтверджує реального контролю над територією. Карта оновлена: усі зміни у “червоній зоні” переведені у сіру», — зазначив воєнний аналітик Петренко.

Нагадаємо, 6 вересня 425-й штурмовий полк ЗСУ зачистив від російських військ та встановив український прапор у селищі Зарічне Донецької області.

