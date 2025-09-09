Сили ППО збили 60 з 84 дронів

ППО збила 60 дронів. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 9 вересня запустила по Україні 84 БПЛА з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 60 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 9 вересня (з 19:00 8 вересня) противник атакував 84 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, понад 50 з них — шахеди», — йдеться в повідомленні.





Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 60 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Крім того, зафіксовано влучення 23 ударних БПЛА на 10 локаціях.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 8 вересня запустила по Україні дрони з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 112 БПЛА.

