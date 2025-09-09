Окупанти вдарили по Краматорській громаді: є пошкодження

Краматорську громаду Донецької області вночі 9 вересня масово атакували російські дрони. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



«Вночі, з 00:00 до 00:20, Краматорська громада зазнала обстрілу. Попередньо російські війська застосували вісім ударних БПЛА «Герань-2», — зазначив він.



За словами Гончаренка, сім дронів вдарили за межами міста, а один — у складське приміщення. Обійшлося без постраждалих.



Раніше ми писали, що вранці 9 вересня близько 6:30 російські війська атакували місто Слов'янськ ударним БПЛА «Молнія-2».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях