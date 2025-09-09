Італійська газета повідомила про «втечу» ексміністра Кулеби за кордон: у його пресслужбі це спростували

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото з Instagram

Італійське видання Corriere della Sera поширило інформацію про те, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нібито виїхав до Польщі. Пресслужба посадовця спростовує ці повідомлення, зазначаючи, що він перебуває у запланованому відрядженні та повернеться 20 вересня.

За повідомленням Corriere della Sera, колишній міністр закордонних справ нібито поїхав до Польщі через закон, який обмежує виїзд за кордон для колишніх дипломатів.

Йому нібито вдалося перетнути кордон до того, як закон набув чинності.

Видання наводило нібито слова Кулеби, в яких він говорив, що «Зеленський та його оточення не хочуть, щоб ми виїжджали за кордон і говорили речі, які, на їхню думку, можуть суперечити урядовій лінії».

«Я підрахував, що цей захід поширюється на близько двадцяти з нас. Не думаю, що я страждаю від манії переслідування, але точно знаю, що цей указ спрямований на те, щоб заблокувати мене та кількох інших», — нібито говорив ексміністр.

Водночас у пресслужбі Кулеби повідомили журналістам Hromadske, що інформацію в медіа «подано некоректно». Там підтвердили, що 3 вересня уряд прийняв ухвалу про заборону виїзду за кордон для колишніх дипломатів з рангом Надзвичайного та Повноважного посла, але зазначили, що ексміністр виїхав за кордон у службове відрядження ще до оприлюднення цієї постанови.

У пресслужбі уточнили, що через Польщу Кулеба вирушив на міжнародну конференцію World Knowledge Forum-2025 у Сеулі. Там колишній міністр закордонних справ візьме участь у панельній дискусії «Переозброєння Європи» та виступить із доповіддю на тему «Уроки війни в Україні».

Після цього він відвідає Польщу для участі в іншій конференції, а 20 вересня вже має повернутися до України — того дня він має виступити на публічному заході «Кураж» у Києві.