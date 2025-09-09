Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

РФ накрила вогнем Донеччину 2,4 тисячі разів — шість загиблих та десять поранених

09 вересня 2025, 10:45

Руйнування після ударів армії РФ у Донецькій області. Фото: Нацполіція України Руйнування після ударів армії РФ у Донецькій області. Фото: Нацполіція України

За даними поліції Донеччини, за 8 вересня зафіксовано 2 423 ворожі удари по житлових кварталах та лінії фронту. Під вогнем опинилися 16 населених пунктів, серед них Білицьке, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Родинське, а також кілька сіл та селищ.

Зруйновано та пошкоджено 48 цивільних об'єктів, включаючи 35 житлових будинків.

Руйнування після ударів армії РФ у Донецькій області. Фото: Нацполіція України Руйнування після ударів армії РФ у Донецькій області. Фото: Нацполіція України

У Костянтинівці російська артилерія тричі била по місту: загинув один мирний житель, двоє поранені. Пошкоджено багатоквартирний та приватні будинки, центр відпочинку та гаражі.

У Новодонецькому внаслідок атаки дрона-камікадзе «Герань-2» загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Зруйновано багатоквартирний будинок та пошкоджено автомобіль.

У Краматорську від ударів авіабомб «КАБ-250» постраждали двоє людей. Пошкоджено 14 багатоповерхівок, адміністративну будівлю, нежитлове приміщення та цивільний автомобіль.

У Родинському удар ворожого FPV-дрону забрав життя одного мешканця. У Білицькому ще одна людина загинула і одна була поранена від атаки дрона, пошкоджено автомобіль.

У Нововікторівці Добропільської громади троє безпілотників «Герань-2» вбили одного місцевого жителя та поранили двох. По Добропіллю росіяни завдали ударів чотирма авіабомбами «КАБ-250» і FPV-дроном — є поранений, пошкоджені будинки.

Крім того, вночі, 9 вересня, російські війська обстріляли Краматорськ, Дружківку, Добропілля, Варварівку, Криниці та Яцьківку.

Нагадаємо, Краматорську громаду Донецької області вночі 9 вересня масово атакували російські дрони.

ТЕГИ

Місця
Краматорськ Лиман Дружківка Добропілля
Інше
массована російська атака
